На Ямале боец ЧВК из Губкинского получил удостоверение ветерана

В Губкинском впервые вручили удостоверение ветерана боевых действий участнику ЧВК «Вагнер». Боец находится в зоне проведения спецоперации, поэтому документ передали его маме, сообщает в соцсетях филиал фонда «Защитники Отечества» на Ямале.
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