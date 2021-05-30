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Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России

Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России

В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщили, что Всемирный банк в своем последнем докладе позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России.

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