Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России

В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщили, что Всемирный банк в своем последнем докладе позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России.
В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщили, что Всемирный банк в своем последнем докладе позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России.
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