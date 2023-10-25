Взрыв газовых баллонов на КАД Санкт-Петербурга

ЧП произошло 24 октября на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга неподалёку от гипермаркета Лента. Очевидцы сообщают: один из баллонов "зацепил" легковушку, после чего транспортное средство якобы тоже охватило пламя.
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