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Царьград

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ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут вакцинацию 600 тысяч детей в секторе Газа

ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут вакцинацию 600 тысяч детей в секторе Газа

ВОЗ и ЮНИСЕФ организуют кампанию вакцинации против полиомиелита для 600 тысяч детей в секторе Газа. Акция пройдет с 22 по 26 февраля на фоне сложной санитарной обстановки.

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