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В Новом Уренгое прошел ледяной дождь

В Новом Уренгое прошел ледяной дождь

29 апреля в Новом Уренгое прошел ледяной дождь со снегом. На дорогах и тротуарах после этого образовался гололед, В связи с неблагоприятными погодными условиями мэр города Антон Колодин обратился в свом тг-канале к жителям города соблюдать осторожность при передвижении и, по возможности, не садиться сегодня за руль.

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