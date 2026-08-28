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Царьград

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Минимальная доля российских вин в магазинах достигла 24,6%

Минимальная доля российских вин в магазинах достигла 24,6%

В первой половине 2026 года доля российских вин на полках магазинов возросла до 24,6-37,5%. Благодаря этому, почти достигнут минимальный порог в 20%.

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