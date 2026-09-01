Дмитрий Губерниев оценил подачу апелляции ФХР на ИИХФ: «Правильно! Надо их засудить максимально!»

Известный телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» с воодушевлением отозвался на решение Федерации хоккея России (ФХР) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF), сохранившей несмотря на рекомендации МОК и майский вердикт дисциплинарного совета IIHF, запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.
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