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Спорт Уик-Энд

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Дмитрий Губерниев оценил подачу апелляции ФХР на ИИХФ: «Правильно! Надо их засудить максимально!»

Дмитрий Губерниев оценил подачу апелляции ФХР на ИИХФ: «Правильно! Надо их засудить максимально!»

Известный телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» с воодушевлением отозвался на решение Федерации хоккея России (ФХР) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF), сохранившей несмотря на рекомендации МОК и майский вердикт дисциплинарного совета IIHF, запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.

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