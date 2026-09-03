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Татар-информ

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Минниханов прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Минниханов прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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