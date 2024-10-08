Бастрыкин поручил возбудить дела после похищения мигрантами подростка и избиения продавщицы

Глава СКР взял на контроль расследование двух уголовных дел в отношении мигрантов: в первом случае они угрожали убить мальчика, отец которого находится в зоне СВО; во втором – избили 19-летнюю продавщицу за отказ продать отсутствующую в ассортименте продукцию.
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