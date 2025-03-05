Трамп: Экономическая катастрофа в США преодолена за 43 дня управления

Президент США Дональд Трамп в преддверии выступления перед Конгрессом заявил, что его администрация приняла страну в "экономической катастрофе", но благодаря решительным действиям за 43 дня Америка на пути к беспрецедентному росту.
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