Василий Семёнов 20 лет служил вице-губернатором Владимирской области

Василий Семёнов, вице-губернатор Владимирской губернии с 1870 по 1890 год, открыл ремесленно-грамотную школу на 100 человек и шесть мастерских, дав детям из бедных семей шанс освоить профессию.
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