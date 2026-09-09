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Владимирские новости

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Василий Семёнов 20 лет служил вице-губернатором Владимирской области

Василий Семёнов 20 лет служил вице-губернатором Владимирской области

Василий Семёнов, вице-губернатор Владимирской губернии с 1870 по 1890 год, открыл ремесленно-грамотную школу на 100 человек и шесть мастерских, дав детям из бедных семей шанс освоить профессию.

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