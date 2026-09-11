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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Взвешивание перед Noche UFC 4: Дельгадо тяжелее Силвы, Бахамондес легче Салихова

В Глендейле прошла церемония взвешивания перед Noche UFC 4. Главным событием турнира станет бой в полулегком весе между Жеаном Силвой  (17-3) и Хосе Дельгадо (12-2).

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