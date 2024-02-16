Медведев: Запад скупает товары за счёт необеспеченных денег

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны закупаются товарами по всему миру за счёт необеспеченных денег и тем самым разгоняют мировую инфляцию.
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