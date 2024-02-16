RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Шок ещё какой будет, дайте время!!!Глава МИД Франции...
  • Игорь Петров
    Бумага стерпит...Макрон и Зеленски...
  • Betahon
    А банк отличный! Хорошо бы, чтобы и его не признали иноагентом!Бизнесмен Тиньков...

Медведев: Запад скупает товары за счёт необеспеченных денег

Медведев: Запад скупает товары за счёт необеспеченных денег

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны закупаются товарами по всему миру за счёт необеспеченных денег и тем самым разгоняют мировую инфляцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх