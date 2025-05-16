Театральная деятельность в детском саду.

Одним из эффективных средств воспитательного воздействия на детей являются развлечения. Они обогащают жизнь малышей новыми впечатлениями, вызывают радостные эмоции, закрепляют знания ребят, развивают речь, творческую инициативу, художественный вкус, содействуют сплочению детского коллектива.
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