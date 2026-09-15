Британское правительство и шотландские производители спорят о статусе английского виски

Британское правительство приняло решение о присвоении английскому виски отдельного географического статуса, что вызвало спор с производителями из Шотландии.
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