Ким назвала молодёжь главной целью попыток дискредитации выборов

Основной удар западных технологий по дискредитации выборов направлен на молодежь, заявила первый зампред Комитета ГД по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия»).
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