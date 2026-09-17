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Ким назвала молодёжь главной целью попыток дискредитации выборов

Ким назвала молодёжь главной целью попыток дискредитации выборов

Основной удар западных технологий по дискредитации выборов направлен на молодежь, заявила первый зампред Комитета ГД по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия»).

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