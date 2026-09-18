Мэр Москвы: регионы обеспечили множество новых регистраций на портале поставщиков

Из 16,7 тысячи новых участников портала поставщиков, зарегистрированных за семь месяцев 2026 года, более 12,7 тысячи представляют российские регионы.
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