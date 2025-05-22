В Петербурге выпустили книгу о Ленинградском полке

Почти трёхлетняя история 1486-го мотострелкового полка уместилась на 56 страницах. Это, по словам одного из авторов, депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича, лишь тизер к будущей большой книге.
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