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В Петербурге выпустили книгу о Ленинградском полке

В Петербурге выпустили книгу о Ленинградском полке

Почти трёхлетняя история 1486-го мотострелкового полка уместилась на 56 страницах. Это, по словам одного из авторов, депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича, лишь тизер к будущей большой книге.

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