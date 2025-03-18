«Че делать?»: оперативное совещание в тульском правительстве 17 марта

Совещание 17-го марта среди прочих выделилось не сильно: все так же за цифрами отчетов и плакатным «здесь мы — лучше остальных!» прячутся прозаично-неприметные несоблюденные сроки, невыполненные обещания и, как ни странно, сухостой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии