«Че делать?»: оперативное совещание в тульском правительстве 17 марта

Совещание 17-го марта среди прочих выделилось не сильно: все так же за цифрами отчетов и плакатным «здесь мы — лучше остальных!» прячутся прозаично-неприметные несоблюденные сроки, невыполненные обещания и, как ни странно, сухостой.