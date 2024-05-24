Куда сходить: интересные мероприятия 25 мая в Крыму

ТЕАТР Крымский академический русский драматический театр (Симферополь, ул Пушкина, д 15) «Темная история» 16+ 25 мая, 18:00 Спектакль «Темная история» поставлен по популярной комедии известного английского драматурга Питера Шеффера.
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