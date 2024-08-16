Гендерный эксперимент Сталина. Зачем девочек и мальчиков в школах сначала разделили, и почему потом снова соединили

В

Воробей

Ахинея полная! "Эксперимент" Сталина был абсолютно психологически верным. Хотя, на деле это был всего навсего возврат к нормальному методу обучению - со специализированными методами, подходящими для каждого из полов. Это были большевики-троцкисты, кто внедряли эмансипацию с целью разрушения института семьи и достижения своего идеала - вымирания населения. То, на сколько расчёты глобалистов, стоящих за большевиками, были правильны, мы сейчас видим по устойчивой и всё более усиливающейся тенденции к массовым разводам и соответственно вымирания населения. Да, после войны мужчин-учителей было недостаточно. А учителям-женщинам проще давить энергичных мальчиков посредством девочек. То есть, тут был провал не столько с возвратом раздельного обучения, сколько с доминированием женского учительского состава. Да и ситуация с бандитизмом в СССР, в том числе и безотцовско-подросткового, после войны была не очень благоприятной. Попросту говоря, плохому танцору мешают.... А рационализацию, рассчитанную на слабоумных и инфантильных, в самых лучших традициях коммуноидных мозгопромывателей автор выдал на славу! Именно со смертью Стали такие троцкисты, как Хрущев, быстренько разрушили то хорошее, что было начато.