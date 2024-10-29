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Китай

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Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК для рассмотрения сводного доклада по инспекционной работе

Пекин, 28 октября /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в понедельник провело заседание, посвященное рассмотрению сводного доклада по третьему раунду инспекционной работы ЦК КПК 20-го созыва.

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