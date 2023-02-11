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Абидаль просматривал игроков «Локо» 2 года назад для «Барсы»: «Наблюдал за Антоном Миранчуком. Было интересно, они тогда играли против немецкой команды»

Абидаль просматривал игроков «Локо» 2 года назад для «Барсы»: «Наблюдал за Антоном Миранчуком. Было интересно, они тогда играли против немецкой команды»

Эрик Абидаль рассказал, что просматривал игроков «Локомотива» для «Барселоны». «В последний раз я приезжал в Москву два года назад, когда я был спортивным директором «Барселоны».

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