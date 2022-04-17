38-летний Джиордано – самый возрастной игрок в истории «Торонто» с голом в овертайме. Предыдущий рекордсмен забил в 1929 году

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38-летний Марк Джиордано – самый возрастной игрок в истории «Торонто» с голом в овертайме. Защитник поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 ОТ).