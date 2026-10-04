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Аргументы и Факты

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Второй вестибюль станции БКЛ «Рижская» будет сделан в футуристическом стиле

Второй вестибюль станции БКЛ «Рижская» будет сделан в футуристическом стиле

Второй вестибюль станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Рижская» в Москве оформят в футуристическом стиле с элементами хай-тека, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

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