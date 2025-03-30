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ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. «Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах», — говорится в сводке ведомства.

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