ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. «Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах», — говорится в сводке ведомства.