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Мировые звезды съедутся в Екатеринбурге ради турнира по единоборствам

В Екатеринбург ради международного совместного турнира российской бойцовской лиги RCC и зарубежной организации Karate Combat съедутся звезды из России, Беларуси, Бразилии, Грузии, Ирана, Новой Зеландии и США.

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