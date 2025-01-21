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Трамп угрожает остановить помощь Украине, если Зеленский не пойдет на переговоры

Трамп угрожает остановить помощь Украине, если Зеленский не пойдет на переговоры

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, угрожая прекратить помощь Украине.

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