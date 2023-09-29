В Тамбовской области вынесен приговор жителю Ставропольского края за попытку сбыта наркотиков

В Тамбовской области суд вынес приговор 26-летнему жителю Ставропольского края за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.
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