Наш потерянный мир

33 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Николаев
    чем жаднее ,тем легче обмануть, но хитрожопость лечится только в земле«Убил детей желез...
  • Сергей Нововожилов
    Жертва ЕГЭ.Захарова назвала ...
  • Valery Pedan
    Сложен мир и глупы земляне - вот и заставляют их воевать... И никто не хочет исправлять свою глупость... Руководителя...«Убил детей желез...

В США одобрили передачу Украине российских активов, но 300 миллиардов Киев не получит

В США одобрили передачу Украине российских активов, но 300 миллиардов Киев не получит

В Конгрессе США 27 апреля была одобрена законодательная инициатива, которая предполагает конфискацию государством связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи, в том числе военной, Киеву в его «борьбе с Россией».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх