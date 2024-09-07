Полиция устанавливает владельца сейфа, найденного в Московском районе Петербурга. Информация о находке поступила в дежурную часть утром 6 сентября.
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Полиция устанавливает владельца сейфа, найденного в Московском районе Петербурга. Информация о находке поступила в дежурную часть утром 6 сентября.