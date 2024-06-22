«Сбер» вслед за другими банками прекращает прием заявок на выдачу льготной ипотеки

Эксперты отмечают, что это решение было предсказуемым. Ожидать ли падения цен на жилье? И начнут ли преобладать панические настроения на рынке в связи с заявлениями банков о сокращении программ? «Сбер» с 21 июня перестает выдавать ипотеку по массовой льготной программе и программе для IT-специалистов.