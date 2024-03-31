Воскресенье, 3️⃣1️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💻 Международный день резервного копирования 👀Праздник разноцветных глаз 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1814 год - Русские и союзные войска вступили в Париж 📔 1889 год - в Париже в торжественной обстановке состоялось открытие знаменитой Эйфелевой башни 📔 1901 год - выпущен первый автомобиль под маркой Mercedes - Мерседес-35Р5 📔 1966 год - в СССР с космодрома Байконур запущен первый искусственный спутник Луны 📔 1990 год - основана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 📔 1999 год - на экраны вышел один из самых известных научно-фантастических боевиков "Матрица" 📔 2003 год - в Париже состоялось награждение российского дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева высшим званием "Артист ЮНЕСКО во имя мира" 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.