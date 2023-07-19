Сенатор Наталья Никонорова, представляющая Донецкую народную республику и являющаяся членом парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, заявила, что у ООН больше не получается скрывать гибель детей в результате атак ВСУ.
Сенатор Наталья Никонорова, представляющая Донецкую народную республику и являющаяся членом парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, заявила, что у ООН больше не получается скрывать гибель детей в результате атак ВСУ.
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