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Сенатор Никонорова: ООН больше не может скрыть гибель детей из-за атак ВСУ

Сенатор Никонорова: ООН больше не может скрыть гибель детей из-за атак ВСУ

Сенатор Наталья Никонорова, представляющая Донецкую народную республику и являющаяся членом парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, заявила, что у ООН больше не получается скрывать гибель детей в результате атак ВСУ.

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