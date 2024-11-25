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Дэвис: ресурсы Украины — один из аморальных поводов поддерживать конфликт

Дэвис: ресурсы Украины — один из аморальных поводов поддерживать конфликт

Заявление американского сенатора Линдси Грэма* о том, что страна нацелилась на природные ресурсы Украины, стало «одним из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний» в том, почему Штаты поддерживают украинский конфликт.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Пиндосам нужны ресурсы хохловии а не сами хохлы. Свиньи не имеют прав в своем свинарнике.
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