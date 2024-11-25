Заявление американского сенатора Линдси Грэма* о том, что страна нацелилась на природные ресурсы Украины, стало «одним из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний» в том, почему Штаты поддерживают украинский конфликт.
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