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Царьград

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"Тихий госпереворот" в Киеве: Телохранитель Зеленского заранее обезоружил охрану и избавился от офицеров. Во главе встал "Азов"* - источники

"Тихий госпереворот" в Киеве: Телохранитель Зеленского заранее обезоружил охрану и избавился от офицеров. Во главе встал "Азов"* - источники

Американская журналистка со ссылкой на свои источники рассказала, что Киеве произошёл "тихий госпереворот".

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Даи хрен с ними и с Зелей до кучи. Всё равно всех вычищать.
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17 час.

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