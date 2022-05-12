«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4500 м с четырьмя категорийными подъемами

13 мая пройдет седьмой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4500 м с четырьмя категорийными подъемами.

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