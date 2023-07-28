Политические кризисы и этнические конфликты в Африке являются наследием колониализма — Путин

По словам президента РФ Владимира Путина, межнациональные и этнические конфликты, а также острые политические и социально-экономические кризисы, которые сохраняются во многих африканских регионах, обусловлены колониальным прошлым континента.
По словам президента РФ Владимира Путина, межнациональные и этнические конфликты, а также острые политические и социально-экономические кризисы, которые сохраняются во многих африканских регионах, обусловлены колониальным прошлым континента.
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