Мы терпеливо ждали: в нашем детском саду проводят праздники, но почему-то они всегда рассказывают о чужих народах

Avia.pro - СМИ «Я даже представить не могла, что в России, в самом центре Сибири, моему ребёнку будут прививать уважение к чужой культуре, напрочь забывая о наших традициях!» — рассказывает мама четырёхлетнего мальчика, который посещает детский сад №50 в Новосибирске.
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