«Метриум»: высота потолков в московских квартирах увеличилась в среднем на 4 сантиметра

Средняя высота потолков в проектах на первичном рынке Москвы сейчас равна 2,92 метра. Это на четыре сантиметра больше, чем показатели 2021 года, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.