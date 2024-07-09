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«Метриум»: высота потолков в московских квартирах увеличилась в среднем на 4 сантиметра

«Метриум»: высота потолков в московских квартирах увеличилась в среднем на 4 сантиметра

Средняя высота потолков в проектах на первичном рынке Москвы сейчас равна 2,92 метра. Это на четыре сантиметра больше, чем показатели 2021 года, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.

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