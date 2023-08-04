В Новгородской области женщина дважды нападала на мужчин с ножом: один из них умер

В Боровичском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК РФ по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного .
В Боровичском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК РФ по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного .
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