Профсоюзная акция ´Поздравь маму открыткой´.

В нашем учреждении образования ´Дошкольный центр развития ребенка № 43 г.Бобруйска´ состоялась ежегодная профсоюзная акция, приуроченная ко Дню матери - ´Поздравь маму открыткой´, где предлагалось всем желающим коллегам заполнить открытки и отправить их своим любимым мамам.
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