Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале

Над автозаправкой в Махачкале, которая взорвалась вечером 27 сентября, до сих пор стоит дым. Спасатели продолжают разбирать завалы, а местные жители утверждают, что жертв у этой трагедии могло быть гораздо больше.
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