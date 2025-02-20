Вячеслав Федорищев о проблемных очистных сооружениях: «Ситуацию продолжаем исправлять»

САМАРА, 20 февраля, ФедералПресс. Сегодня в Самарской области работает большой «федеральный десант». Разруливать проблему завершения строительства очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» в ручном режиме приехал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии