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Житель Забайкалья составит силуэт корабля и Звезду Героя из автомобилей

Житель Забайкалья составит силуэт корабля и Звезду Героя из автомобилей

Один из финалистов Дальневосточной премии "Неравнодушный гражданин-2023" в номинации "Культура" агинчанин Баяр Дармаев заявил о намерении провести новые автофлешмобы.

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