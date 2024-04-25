Страна и люди
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Страна и люди

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Блинкен прибыл в КНР с предложением участвовать в конференции по Украине

Блинкен прибыл в КНР с предложением участвовать в конференции по Украине

Заранее запланированный трехдневный визит госсекретаря США в Китай проходит на следующий день после того, как Байден подписал принятый в последний момент законопроект о выделении военной помощи Тайваню.

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Комментарии
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од
олег донсков
Блинкин решил еще более укрепить связи россии и кнр. Молодец. И ведь как старается. Штаны взмокрели.
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12 час.
Надежда
В этом весь бандитский фашингтон! Помогать Тайвани против Китая и в то же время пытаться перетянуть этот же Китай на свою сторону в борьбе с Россией!😡
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9 час.

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