Блинкен прибыл в КНР с предложением участвовать в конференции по Украине

Блинкин решил еще более укрепить связи россии и кнр. Молодец. И ведь как старается. Штаны взмокрели.

Надежда

В этом весь бандитский фашингтон! Помогать Тайвани против Китая и в то же время пытаться перетянуть этот же Китай на свою сторону в борьбе с Россией!😡