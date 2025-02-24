Промышленный сервис: инвестиции в электрообогрев крыш и трубопроводов

Компания «Кабельные системы и технологии» (г. Челябинск), разработчик и производитель решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению промышленных объектов, в том числе в условиях экстремально низких температур, — резервуаров, трубопроводов, кровли предприятий, открыла новую площадку в г.