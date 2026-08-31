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Татар-информ

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Татарстанцев приглашают на форум практик добрососедства

Татарстанцев приглашают на форум практик добрососедства

V Всероссийский форум «Социальные практики добрососедства» пройдет в Москве с 28 по 31 октября. К участию приглашают представителей всех регионов России – активистов, представителей органов власти и общественных организаций.

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