Врач Хохлова объяснила, можно ли прямые волосы навсегда сделать кудрявыми и наоборот

Это серьезная проблема, если волосы покидают голову, как дерево осенние листья. К сожалению, облысение иногда процесс необратимый и новые пряди на голове с наступлением весны, как зелень на кронах, уже не появятся.
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