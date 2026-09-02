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Финский фотограф и его ручные лисы: магия северной природы

Финский фотограф и его ручные лисы: магия северной природы

Северная природа — это не только суровые пейзажи, но и невероятная возможность для творчества. Финский фотограф Конста Пункка доказал это на деле, создав серию пронзительных снимков диких животных в их естественной среде обитания.

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